Paulinho da Força tem direitos políticos cassados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado federal Paulo Pereira da Silva (SD-SP), mais conhecido como Paulinho da Força, teve os direitos políticos cassados por, no mínimo, cinco anos, em decisão colegiada do TRF (Tribunal Regional Federal) da 3ª Região divulgada nesta segunda (12), em São Paulo. Ele foi condenado por improbidade administrativa por utilizar recursos do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) para contratar a Fundação João Donini, sem licitação, para cursos profissionalizantes a desempregados e pessoas de baixa renda. Foram gastos ao menos R$ 215 mil. Com a decisão, Paulinho não perde imediatamente o cargo, mas pode ser impedido de concorrer a novas eleições em 2018. A exceção é ele obter algum recurso suspendendo a decisão, seja no STJ (Superior Tribunal de Justiça) ou no STF (Supremo Tribunal Federal). Além da suspensão dos direitos políticos, Paulinho e outros réus, incluindo o responsável pela fundação, João Francisco Donini, foram condenados ao pagamento de multa e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios por cinco anos. A assessoria da Força Sindical informou, em nota, que o deputado vai recorrer da decisão. Segundo o advogado de Paulinho, Tiago Cedraz, na época do convênio com a fundação, não se exigia licitação para subcontratação de convênios. A reportagem não conseguiu contato com João Francisco Donini.