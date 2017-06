Cracolândia tem faxina reforçada para evitar novas barracas

MARIANA ZYLBERKAN SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta segunda (12), dia seguinte à ação policial que retirou todos os barracos de usuários de crack da praça Princesa Isabel -a nova cracolândia de São Paulo- a prefeitura manteve uma rotina de limpeza constante do espaço. Os dependentes seguem na praça. Mas a estratégia do governo Geraldo Alckmin e da gestão João Doria é impedir a montagem de novas tendas no fluxo de viciados, para, assim, reduzir a estrutura do tráfico. As barracas são usadas como esconderijo para a compra e venda de drogas. Nesta segunda, o plano foi seguido à risca. Eram 15h30 quando guardas-civis se aproximaram do fluxo, seguidos por varredores da prefeitura e de um caminhão. Além do lixo, foram retirados pedaços de madeira, lonas e objetos que permitem a montagem de barracas. Uma outra limpeza com jatos d'água nas calçadas e ruas do entorno já havia sido feita às 9h. Um dia antes, seis horas após a ação policial, os usuários só foram autorizados a retornar à praça após terem seus itens pessoais revistados. Eles foram impedidos de levar qualquer material que pudesse se transformar em esconderijos, como lonas, guarda-chuvas e estacas. Mesmo assim, esses materiais podiam ser vistos na cracolândia no início da tarde desta segunda. Um homem chegou a montar uma barraca de camping, enquanto outro estendeu vários pedaços de lona sobre a terra. Alguns fumavam crack debaixo de guarda-chuvas. Tudo era feito sob o olhar de guardas-civis e policiais militares que ocupam os dois extremos da praça -o fluxo de viciados, com cerca de 500 pessoas, fica bem no centro. Depois da limpeza, nada mais restou, a não ser cobertores e alguns colchões. A polícia também intensificou a revista de pessoas na região da nova cracolândia em busca de traficantes. Uma vez inibida a presença de traficantes entre os usuários, as autoridades acreditam que os viciados se tornam mais suscetíveis à abordagem para tratamento médico. Além disso, sem um ponto fixo de venda de drogas, pessoas de outras cidades e bairros ficam desencorajadas a ir até a cracolândia do centro da cidade. A ação deste domingo (11) foi a segunda em menos de um mês para dispersar a cracolândia. No último dia 21, uma operação policial prendeu traficantes e desobstruiu vias nas quais funcionavam uma feira de drogas a céu aberto sob o comando de uma facção criminosa. Ao longo dessas três semanas, os usuários se mudaram para a praça Princesa Isabel, e nenhuma ação conseguiu reduzir o tamanho da nova cracolândia. Também nesta segunda, a poucos metros da praça, na rua General Rondon, a prefeitura deu início à instalação de contêineres para atender os usuários, com cem camas, chuveiros e salas de atendimento. O muro do terreno que pertence à Cohab foi derrubado por uma retroescavadeira. Moradores, que antes protestaram contra a instalação da estrutura, concordaram com a promessa da prefeitura de retirar os contêineres em no máximo 120 dias.