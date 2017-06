Oito apostadores levam cerca de R$ 180 mil cada na Lotofácil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Oito apostadores acertaram as 15 dezenas do concurso 1.523 da Lotofácil. A estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de R$ 1,7 milhão segundo a Caixa Econômica Federal. Os números sorteados nesta segunda-feira (12) em São Paulo foram: 03, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25. Veja o rateio: 15 acertos - 8 apostas ganhadoras (Campo Mourão-PR, Jandaia do Sul-PR, Barra Mansa-RJ, Osasco-SP, Palmas-TO e duas em Recife-PE), R$ 182.920,06 14 acertos - 903 apostas ganhadoras, R$ 712,33 13 acertos - 21770 apostas ganhadoras, R$ 20,00 12 acertos - 202653 apostas ganhadoras, R$ 8,00 11 acertos - 959572 apostas ganhadoras, R$ 4,00

QUINA

O concurso 4.407 da Quina acumulou. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 3 milhões. Os números sorteados nesta segunda-feira (12) em São Paulo foram: 22, 32, 41, 67, 75. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 36 apostas ganhadoras, R$ 12.131,29 Terno - 3 números acertados - 3892 apostas ganhadoras, R$ 168,73 Duque - 2 números acertados - 117632 apostas ganhadoras, R$ 3,07