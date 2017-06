Eddie Vedder diz que já levou soco de Paul McCartney

O cantor Eddie Vedder, líder da banda Pearl Jam, relatou um fato curioso em vídeo publicado no fim de semana. Ele disse que já levou um soco de ninguém menos que Paul McCartney. "Paul McCartney me acertou na cara. E doeu! (risos). Lembro de sentir gosto de sangue", disse Vedder, em entrevista ao canal web SiriusXM's. Mas a cena foi, na verdade, um acaso, como o próprio músico descreve, "Eu tive a sorte de estar num bar de um hotel em Seattle com ele. E ele estava contando uma história de como ele uma vez socou um cara. E, quando ele fez isso, ele usou o braço esquerdo para mostrar como ele havia acertado esse cara. E eu fui atingido!", revelou Vedder. "Foi um grande momento da minha vida ser atingido por Paul McCartney", brincou.

Justin Bieber quebra recorde dos Beatles com Despacito

O cantor teen Justin Bieber quebrou uma marca história, que pertencia aos Beatles: completou 13 semanas consecutivas com duas músicas no top três da Billboard. Despacito está atualmente em primeiro lugar e I'm the One em terceiro. Antes da conquista de Bieber, a marca era dos Beatles, desde 1964. Eles passaram 12 semanas com duas músicas entre as três primeiras da lista. A banda inglesa ainda é a única que conseguiu dominar o top três inteiro.

Green Day fará show em Curitiba no dia 5 de novembro

A banda americana Green Day vai se apresentar em Curitiba no dia 5 de novembro. O show acontece na Pedreira Paulo Leminski. Mais informações serão divulgadas na semana que vem. Essa será a primeira vez que a banda irá se apresentar na Capital. Além de Curitiba, o Green Day vai se apresentar em São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Não estão descartos shows em outras cidades. A banda vem ao Brasil - e a outro países da América do Sul - para promover o álbum "Revolution Radio", lançado em 2016. Os shows da turnê têm duração de duas horas. O repertório, de quase 30 músicas, alterna canções do novo disco, como Youngblood e Bang Bang, com clássicos da carreira, como Basket Case e American Idiot.

Priscila Fantin anuncia fim de relacionamento no Dia dos Namorados

Ontem, Dia dos Namorados, a atriz Priscila Fantin anunciou que ela e Renan Abreu não estão mais juntos. "No dia de hoje, posto essa foto iluminada. Não somos mais namorados, mas temos um elo eterno", disse a atriz em publicação compartilhada na rede social Instagram. A assessoria da atriz confirmou a informação de que eles não são mais um casal. Priscila e Renan, que estavam juntos desde 2010, são pais de Romeo, de cinco anos.

Evaristo Costa dá 'ajudinha' para solteiros no Dia dos Namorados

Ontem, Dia dos Namorados, o apresentador Evaristo Costa, do Jornal Hoje, fez uma coletânea de vários pedidos e postou em seu Twitter: "Está a procura da @ metade? Segue lista de possíveis de pretendentes. #NamoroNaInternet #DandoUmaForcinha #FelizDiaDosNamorados", escreveu. Além disso, um fã do jornalista pediu um conselho: o que fazer neste dia tão romântico sem ter um parceiro? "Finge que nada está acontecendo. Vida normal", respondeu Evaristo. Outro seguidor pediu ajuda, quer queria rápido demais, para hoje. O jornalista achou difícil: "Tá muito em cima da hora. Milagre não faço".

Níver do dia

Rinat Dassaev

Ex-goleiro russo

60 anos