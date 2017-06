História Antes de Uma Historia

Revelando os mistérios da arte da animação, “História Antes de Uma História” chega à Cinemateca de Curitiba. A estreia amanhã, com sessões sempre às 16h.

Este é o primeiro longa-metragem de Wilson Lazaretti – que há mais de 40 anos se dedica à arte da animação - e levou 13 anos para ser concluído.

Com distribuição Polifilmes e codistribuição da Spcine (empresa de desenvolvimento do audiovisual da Prefeitura de São Paulo), a animação mostra a trajetória de Dr. K, um velho senhor que gosta muito de caminhar.

No decorrer de uma de suas andanças, ele acaba encontrando vários objetos que o ajudarão a desvendar os grandes mistérios da técnica da animação: como um desenho animado aprende a ‘andar’? O que acontece quando uma personagem é criada sem um coração? O que animar primeiro: um ovo ou uma galinha?

Em 78 minutos, Dr. K mergulha no mágico mundo da animação, ao lado do menino Matias, da menina Laurinha e da galinha Melodia, que vão conhecer e experimentar na prática as diversas etapas e instrumentos necessários para dar vida a uma história.

A trilha traz canções nas vozes de Elza Soares, que interpreta duas músicas da Feiticeira, Ná Ozetti, que faz a voz da Folha Branca, e inúmeras referências a grandes compositores clássicos como Bizet, Bach, Carlos Gomes, entre outros.

Concluído em 2014, o filme de Lazaretti já passou por vários festivais internacionais antes de estrear oficialmente no Brasil, em países como Portugal, Croácia, Grécia, Argentina, França e Cuba, conquistando o público por onde passou e mostrando que a magia da animação é mesmo universal.

O diretor

Cofundador do Núcleo de Cinema de Animação de Campinas ao lado de Maurício Squarisi, Wilson Lazaretti iniciou sua relação com o desenho animado aos 20 anos de idade, dando aulas para crianças no Conservatório Musical Carlos Gomes, em Campinas/SP. Já realizou mais de 2500 oficinas de animação para crianças, jovens e adultos em quase todo o território brasileiro, além de países como Argentina, Portugal, Suécia e Estados Unidos. Fabrica materiais de apoio didático e brinquedos ópticos para o aprendizado das técnicas de animação desde 1999 e há mais de 23 anos leciona na Universidade Estadual de Campinas.

SERVIÇO

O quê: História Antes de uma História

Quando: 13/06/2017 a 28/06/2017 - 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira, e domingo., às16h.

Ingresso: R$10 | 5

Onde: Cinemateca de Curitiba