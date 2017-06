Livro ajuda nos desafios da atualidade

SAIBA MAIS O drama dos refugiados sírios pelo olhar de uma garota

Um dos momentos inesquecíveis da bizarra campanha presidencial americana de 2016 foi a cena do pai de um soldado morto no Iraque, em 2004, brandindo o exemplar da Constituição dos EUA que sempre carrega no bolso. Discursando na Convenção Democrata, o paquistanês Khzir Khan perguntou a Donald Trump, “Você já leu a Constituição?”. Agora, o presidente notoriamente arredio à leitura pode somar outro volume de bolso ao vácuo presumível.

O best-seller Sobre a Tirania: Vinte Lições do Século XX para o Presente, que está sendo lançado pela Companhia das Letras, foi considerado pelo crítico do Washington Post “apenas um pouco menos vital” do que a Constituição. O livro evoluiu de um post que o respeitado historiador Timothy Snyder, da Universidade de Yale, escreveu no Facebook logo após o resultado da eleição em novembro. Snyder é conhecido estudioso do Holocausto e da história do autoritarismo na Europa do Leste. No texto do Facebook que foi compartilhado por dezenas de milhares de pessoas, Snyder alertou: “Os americanos não são mais sábios que os europeus, que viram a democracia dar lugar ao fascismo, ao nazismo ou ao comunismo. Nossa única vantagem é ser capaz de aprender com a experiência deles”.

O livro vendeu 200 mil exemplares nos EUA e o professor precisou interromper o volume mais longo que já vinha escrevendo, sobre a dissolução do poder no Ocidente, para se dedicar a falar de Sobre a Tirania em palestras, entrevistas e manifestações.