A tecnologia a favor do campo

A aplicação da tecnologia da informação no campo tem sido uma das peças-chave no agronegócio. As inovações mais recentes de TI chegam para ficar, por meio de sistemas e softwares de gestão que permitem um planejamento mais eficiente, controle de dados e análise de informações, tanto nas lavouras e granjas como nas empresas e cooperativas. Essa revolução tecnológica no campo, além de facilitar o armazenamento e cruzamento de informações, possibilita o diagnóstico de possíveis problemas e desperdícios que estejam em curso, melhorando a rentabilidade.

Como em qualquer empresa, a propriedade também necessita de um bom gerenciamento. A partir desta gestão eficiente, a tomada de decisões será mais precisa, baseada no histórico e nas análises feitas com o auxílio dos dados armazenados. Assim, o produtor passa a automatizar informações e mantê-las como base para acompanhar sua atividade. Sem essa automatização, dados relacionados ao dia a dia da função ficam perdidos em anotações feitas em pranchetas ou cadernos.

Na agricultura, essas ferramentas podem mapear a produtividade da lavoura, facilitando o controle das safras, com informações sobre o que foi plantado e colhido, auxiliando no planejamento. É importante ressaltar que o produtor precisa armazenar informações de diferentes épocas, separadamente. Se esses dados não forem analisados a cada momento e a cada safra, não haverá efetividade na gestão.

A tecnologia da informação também chegou à produção animal. No setor avícola, no qual o Brasil figura como maior exportador global, a tendência de IoT (Internet das Coisas) se demonstra pelo desenvolvimento de sistemas de última geração para o monitoramento remoto e online de informações das granjas em tempo real.

Por meio de sensores capazes de observar o comportamento do animal, atualmente já é possível acompanhar variáveis como o consumo de ração e de água, peso diário e temperatura do ambiente, e assim estabelecer o controle do aviário por sistemas inteligentes e pró-ativos. Isso evita que o produtor note possíveis problemas apenas ao final do processo de produção, como no momento do abate, por exemplo. Esse tipo de tecnologia possibilita processos mais sustentáveis, aumento de produtividade e diminuição do impacto ambiental.

Dessa forma, a redução de custos é uma consequência da tomada de decisão baseada nas informações disponibilizadas pelo software de gestão ou ERP (Sistemas de Gestão Empresarial), por meio do controle de todos os processos da propriedade.

Ao ter a gestão mais eficiente de sua atividade, tanto na granja como na lavoura, o produtor também demonstra à cooperativas e empresas maior preparo e segurança, o que contribui com possíveis parcerias. Esta gestão também é vista com bons olhos perante os agentes financeiros de crédito quando busca-se linhas de crédito para financiamentos bem como facilitam a sucessão familiar.

A precisão já está consolidada nos processos produtivos com tecnologias empregadas pelo produtor para auxiliar o diagnóstico de possíveis problemas na propriedade. O que precisa acontecer agora é uma precisão da gestão por parte do produtor rural do seu negócio, visto que aumentar a produção na mesma área, otimizar processos e evitar desperdícios são os desafios enfrentados no dia a dia da agropecuária.

Almir Meinerz é especialista em processos de tecnologia para o agronegócio, formado em Administração de Empresas pela PUC-PR e MBA em Gestão de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas, e presidente-executivo da SPRO IT Solutions, consultoria especializada em estratégias de negócio e de tecnologia