Romero Britto desenvolve série de animação para TV

Todo aquele que vai aos Estados Unidos, já a partir do desembarque, especialmente em Miami, começa a perceber a presença de Romero Britto, brasileiro, de Recife, que há muitos anos fixou residência por lá e passou a ser conhecido no mundo todo pelos seus trabalhos na pintura, serigrafia ou como escultor.

Dos supermercados aos ambientes mais luxuosos, a sua marca, alegre e colorida, está sempre presente e nunca deixa de chamar atenção, também por retratar ao seu estilo famosos como Shakira, Elton John, Madonna, Leonardo Di Caprio, além de tantos outros.

A Discovery, agora, será a sua porta de entrada na televisão. Em parceria com um estúdio canadense, Romero está trabalhando numa animação, já em avançado estágio de produção, que deve estrear em todas as suas emissoras até o final deste ano.

Para a TV, receber talentos consagrados como ele, é sempre motivo de alegria e engrandecimento.

Foi a última

Domingo, na vitória de Nadal sobre Wawrinka, se completou o contrato de exclusividade que os canais da Band tinham para a transmissão de Roland Garros. Por tudo que o envolve, é um dos torneios que mais chama atenção no mundo do tênis e, mais uma vez, foi muito boa a cobertura feita pelo BandSports, o tempo todo, e também na aberta nas finais feminina e masculina.

E agora?

Foi Paulo Saad, como sabe, que em 2013 assinou a compra de Roland Garros pelos canais Band pelo período de 5 anos. Agora, com ele novamente no posto de comando, aumentam as possibilidades de uma renovação de contrato. Os direitos são da IMG, curiosamente a empresa onde hoje trabalha Evandro Figueira e que já foi diretor do BandSports.

Problema

Entre tantas outras questões no esporte da Band, e aí no seu geral, além da falta de uma pomba da paz, para harmonizar seus vários setores, é preciso de alguém mais atuante na sua direção. Ficar distante de tudo, ou de casa, mesmo nas decisões mais importantes, querendo distribuir ordens por telefone é um pouco demais.

Primeiro dia

Começaram ontem as gravações da nova temporada da Escolinha do Professor Raimundo. Turma grande, com Bruno Mazzeo à frente e a direção de Cininha de Paula. Estreia primeiro, no Viva, em setembro, para depois ser exibida na Globo.

Todos na espera

Na Globo, a expectativa é muito grande com a anunciada sinergia da Central de Esporte, anunciada para maio, mas que sofreu atraso, um pouco pelas mudanças recentemente efetivadas em seus cargos de comando. Roberto Marinho Neto está à frente de todo este trabalho.

Globo/João Miguel Júnior

Em A Força do Querer, está se aproximando o momento em que Bibi, personagem de Juliana Paes, vai assumir uma outra face na trama, a de traficante de drogas.

Motivo principal

A instalação deste novo processo está muito na dependência de conciliar as áreas de engenharia da Globo e dos canais Globosat. Este é o principal problema a ser tirado da frente, para que as duas, a partir de um determinado momento, possam vir a atuar juntas.

Chamada de embarque

A propósito de tudo, hoje começa o embarque do pessoal de vídeo dos canais Globosat com destino a Rússia, para a cobertura da Copa das Confederações. Serão duas equipes completas de transmissão, sob o comando de Milton Leite e Luiz Carlos Jr. A bola rola a partir deste próximo sábado.

Fim de papo

Chegaram ao fim as gravações da série Rua Augusta realizada pela O2 para o canal TNT. O trabalho é uma adaptação da série israelense Allenby Street e retrata os dramas da prostituição e vida noturna das ruas. A estreia está prevista para o primeiro semestre do ano que vem.

Bico calado

Os cuidados que já existiam, no SBT, com relação a comentários políticos nos telejornais e mesmo nos seus programas foram redobrados nos últimos dias, em função dos últimos acontecimentos. Como ordem, estão todos terminantemente proibidos de opinar sobre qualquer coisa.

Desse jeito

Desde a noite de ontem, o Roda Roda passou a ser exibido no SBT, diariamente, às 19h20, com apresentação da Rebeca Abravanel. Mais uma da família no time de apresentadores. A sua edição dominical, no entanto, a partir de agora será cancelada.

Bate-rebate

 O basquete de São Paulo, até para valorizar seus negócios com a televisão, poderá ter times do Corinthians e Palmeiras na competição.

 Bruno Garcia fechou com a Globo na sexta-feira para ser o novo Ptolomeu da Escolinha...

 ... Entrou no lugar do Otaviano Costa, que não tinha como conciliar com Vídeo Show e seu novo trabalho na rádio Globo.

 O pessoal da Globonews está confiante que irá herdar naturalmente o atual estúdio do Jornal Nacional, mas a Globo ainda não dá isso como certo...

 ... Em relação ao novo formato e estúdio do JN, a ordem é testar tudo exaustivamente, para só então entrar no ar...

 ... Mas já é possível confirmar sua estreia para a próxima segunda-feira, dia 19.

 Os primeiros capítulos de Pega Pega, às sete, na Globo, revelam acerto da fonoaudióloga no seu trabalho com Camila Queiroz...

 ... Como a novela é ambientada no Rio, em algumas cenas ela tem até arriscado um sotaque mais próprio.

 Primeiros trabalhos de O Outro Lado do Paraíso, do Walcyr Carrasco, serão realizados, primeiro, em locações no Parque Estadual de Jalapão, no Tocantins...

 ... E, na Costa do Sauípe, Bahia, na sequência.

C´est fini

O planejamento de gravações envolvendo os 150 capítulos de O Rico e Lázaro será concluído no próximo dia 30. Já os 15 adicionais, após solicitação da Record para esticar a novela, deverão ser entregues até 31 de julho.

Dentro desse plano, em agosto terão início as gravações da substituta, Apocalipse, de Vivian de Oliveira.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!