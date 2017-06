Grêmio vence Bahia com gol no final e cola no líder Corinthians

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio segue 100% em casa no Brasileiro e na cola do líder Corinthians. Nesta segunda-feira (12), no encerramento da sexta rodada, o time gaúcho venceu o Bahia por 1 a 0. A equipe gremista tomou a dianteira ao tentar propor o jogo no primeiro tempo. O

time, porém, encontrou dificuldade para infiltrar e criar chances perto do gol de Jean. Pedro Rocha, com cavadinha que não terminou em gol, proporcionou o melhor momento do Grêmio. Os gaúchos ainda tentaram chutes de longe, mas não deu certo. Ao longo da segunda etapa, Renato Gaúcho apostou em três mudanças para tentar abrir o placar: Arthur deu lugar a Everton, Lincoln entrou na posição de Maicon, e Fernandinho substituiu Pedro Rocha. O meia-atacante Luan foi adiantado e o time passou a arriscar ainda mais.

O gol da vitória gremista só veio aos 40min, em cobrança de escanteio. Luan bateu na primeira trave, Geromel desviou, e a bola sobrou para Bruno Cortez, que só empurrou para o fundo das redes. Com o resultado, a equipe de Renato Gaúcho chegou aos 15 pontos, um atrás do Corinthians, e se mantém como vice-líder. O Bahia estacionou nos nove pontos.

GRÊMIO Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e B. Cortez; Michel, Maicon (Lincoln), Ramiro, Arthur (Everton) e Pedro Rocha (Fernandinho); Luan. Técnico: Renato Gaúcho

BAHIA Jean; Eduardo, Thiago, Lucas Fonseca (Rodrigo) e Matheus Reis; Renê Júnior e Juninho; Zé Rafael, Allione (Gustavo Ferrareis) e Vinícius (Mendoza); Edigar Junio.

Técnico: Jorginho Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS) Juiz: Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO) Cartões amarelos: Gustavo Ferrareis (BAH) Gol: Bruno Cortez (GRE), aos 40min do segundo tempo