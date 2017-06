GIANCARLO GIAMPIETRO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O armador Georginho e o ala Wesley "Mogi", ambos do Paulistano, vão concorrer neste ano ao "Draft" da NBA, que é recrutamento de calouros da liga. Os jogadores em atividade fora dos Estados Unidos precisavam tomar uma decisão sobre suas candidaturas nesta segunda-feira (12). Ambos os jogadores, de 21 anos, se sentiram confiantes o bastante para participar desse processo seletivo, esperando que sejam anunciados como uma das 60 escolhas em cerimônia marcada para o dia 22 de junho, em Nova York. Segundo três olheiros de equipes da Divisão Sudoeste consultados pela reportagem, a presença de Georginho e Mogi na lista final é considerada uma surpresa. Ao menos 11 clubes da NBA enviaram representantes ao Brasil para avaliar os jogadores de perto: Atlanta Hawks, Boston Celtics, Dallas Mavericks, Indiana Pacers, Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks, New Orleans Pelicans, Oklahoma City Thunder, Philadelphia 76ers, San Antonio Spurs e Utah Jazz. Georginho chegou a e candidatar ao "Draft" de 2014, chamando a atenção dos scouts da liga devido ao seu biótipo fora do comum. Ele tem 1,98 m de altura e envergadura de 2,13 m. Sem receber uma boa resposta dos clubes, retirou seu nome. Nesta temporada, o jogador revelado pelo Pinheiros vem embalado por uma boa campanha como condutor de um dos finalistas do NBB. No sábado (17), ele vai defender o Paulistano contra o Bauru, pelo quinto jogo da decisão nacional, em Araraquara. Em seu primeiro ano como titular, ele teve médias por partida de 10,8 pontos, 4,2 rebotes, 4,2 assistências em 27,7 minutos. Já Mogi, visto pelos olheiros como um atleta de muito potencial defensivo, se desligou do Paulistano durante os playoffs do campeonato brasileiro par se dedicar a treinamentos nos Estados Unidos. Ele já foi testado pelo menos pelo Los Angeles Lakers e pelo Utah Jazz. Suas estatísticas pelo NBB: 4,6 pontos, 2,0 rebotes em 13,2 minutos. No caso de uma eventual escolha no "Draft", ambos os jogadores só seriam liberados em caso de pagamento de multa contratual ao Paulistano. De acordo com as regras da liga, atletas de fora dos Estados Unidos nascidos em 1995 concorrem automaticamente. Entre as revelações brasileiras, estão neste grupo o ala Lucas Dias, também do Paulistano, e o pivô Adriano "Big", do Minas Tênis, como figuras no radar dos avaliadores.