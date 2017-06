Preocupação com sustentabilidade tem de ser genuína

ELIANE TRINDADE SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aos 50 anos, Fernando Fernandez está há seis à frente da Unilever Brasil, uma das três maiores operações da companhia, com faturamento de € 2,7 bilhões em 2016. "A primeira são os Estados Unidos. Índia e Brasil oscilam entre segundo e terceiro lugar, dependendo do câmbio." À reportagem o argentino diz que a empresa quer ser "ferramenta de progresso" e cita casos como o da Kibon, que aposta em microempreendedores e uma rede móvel de vendedores para ganhar capilaridade e chegar a parques e praias Brasil afora. Pergunta - Como superar a desconfiança do consumidor de que sustentabilidade é só marketing? Fernando Fernandez - Nosso presidente global diz que as companhias que ignorem o problema da fome, da equidade, da diversidade, da mudança climática no curto prazo não vão ter razão de existir. O consumidor quer saber o que está por trás de uma marca, de um produto, os valores da companhia. E as corporações ao final seguem o dinheiro. Se o consumidor dá as costas porque não vê uma genuína preocupação com esses temas, em algum momento você vai perder. Qual é a lógica de aproximação com empreendedores sociais para a Unilever? Fernandez - A gente precisa imbuir dentro da companhia esse espírito empreendedor. No final das contas, eu sou um administrador do dinheiro dos outros. Mas os empreendedores correm risco pessoal, colocam paixão nas suas iniciativas. Queremos isso mais e mais dentro do negócio. É possível misturar com sucesso as duas culturas? Fernandez - O "talibanismo" das grandes empresas é ruim. O dos empreendedores sociais, também. O pêndulo tem que se acomodar em um algum lugar onde possamos falar uma linguagem comum. Os problemas são demasiadamente grandes para que só um lado resolva. Todos os temas de sustentabilidade, entre eles o uso racional de recursos, são demasiadamente importantes para serem deixados nas mãos dos governos. A empresa lançou um projeto de venda direta de sorvete? Fernandez - O projeto se chama Eu Sou Kibon, uma iniciativa global. É um sistema móvel de vendas e distribuição baseado em microempreendedores e microdistribuidores. O que está por trás disso: na praia, no parque ou na saída da escola não há loja para comprar sorvete. No Brasil há um freezer de sorvete para cada 2.000 habitantes. Na Europa e mesmo no Equador, tem-se um para cada 500 habitantes. Como será explorado este potencial de crescimento? Fernandez - A venda em locais públicos estava muito limitada e chegávamos ao consumidor a um preço alto. Costuma-se pagar R$ 3, R$ 4 a mais na praia do que na padaria. Havia muitos níveis de distribuição dentro da cadeia. Começamos com um piloto no Recife ano passado, com 30 microempreendedores, que se associam a seis ou sete sorveteiros cada um. A ideia é expandir para 8.000 vendedores nas ruas ligados a mil microempreendedores. E podemos chegar a 20 mil em cinco anos. Quanto rende para o vendedor, em média? Fernandez - O vendedor tira dois salários mínimos por mês. E a maioria estava desempregada. Em muitos casos, ele tem três ou quatro pessoas da família trabalhando com ele. Como é o processo de licença para venda em local público? Fernandez - A única limitação é a outorga das licenças para operar em parques e praias. Damos suporte, mas o processo é lento e burocrático, dependendo da prefeitura. Há cidades em que a licença sai em semanas e em outras leva um ano. É um paradoxo, quando 8.000 vendedores nas ruas equivalem a três fábricas. Uma montadora de carro, por exemplo, gera 4.000 empregos.