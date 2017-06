Secretários de Doria discutem e titular da Cultura critica 'molecagem'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um vídeo divulgado na internet mostra dois secretários do prefeito João Doria (PSDB) travando uma discussão dura, na qual André Sturm (Cultura) diz ter sido feito de "palhaço" e classifica como "molecagem" a atuação de Milton Flávio (Relações Institucionais). As imagens não deixam claro quando foi feita a gravação, mas Sturm acusa seu colega de governo de "vendê-lo" para ser "agredido e xingado" por um grupo de pessoas que acompanha Flávio -aparentemente ativistas culturais, que têm travado uma disputa com a gestão Doria e pedido a saída do titular da Cultura. "Isso é sacanagem! Você mandou eu vir aqui hoje, eu estive aqui hoje às 2h da tarde... Você me fez fazer papel de palhaço, palhaço! Eu tenho gravado aqui a nossa conversa", afirma Sturm no vídeo divulgado nesta segunda (12) pela Frente Única da Cultura SP. "Você grava também?", responde o colega. Os secretários e a gestão Doria foram procurados para comentar o vídeo no final da noite desta segunda-feira (12), mas não responderam aos contatos. Alvo de protestos desde o início da gestão, Sturm se envolveu em uma polêmica nas últimas semanas após a divulgação de um áudio em que ameaça "quebrar a cara" de um gestor cultural durante reunião na zona leste. Manifestantes, que já reagiam contra mudanças na Virada Cultural, a remoção de grafites e a organização do Carnaval, não se contentaram com o pedido público de desculpas, classificando a ação do secretário como "truculenta". No último dia de maio, manifestantes invadiram o edifício onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, contra a redução de verba, as mudanças em editais e pedindo a saída do secretário. A negociação foi conduzida pelo secretário Milton Flávio, que classificou a pauta dos manifestantes como inexequível, tentando demovê-los com promessas de descongelamento de verbas. Ele também chegou a dizer que a saída de Sturm estava fora de cogitação" na ocasião.