Quadrilha explode e rouba carro-forte em rodovia no interior de São Paulo

MARTHA ALVES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma quadrilha explodiu e roubou um carro-forte da Protege na rodovia Régis Bittencourt, em Miracatu (138 km de São Paulo), por volta das 20h desta segunda-feira (12). Nenhum vigilante ficou ferido. Os criminosos cruzaram veículos no km 385 da via para obrigar o motorista a parar e começaram a dispararam tiros de fuzil contra o blindado. Os vigilantes conseguiram desembarcar do carro-forte e se esconderam no mato. A quadrilha utilizou explosivos para acessar o cofre do blindado. Com a explosão, pedaços de notas e do blindado ficaram espalhados pela via. Após recolher os malotes com o dinheiro, os ladrões fugiram. A Polícia Militar fez buscas na região, mas nenhum suspeito tinha sido preso até a madrugada desta terça-feira (13). O caso será registrado na delegacia de Miracatu. O valor roubado pela quadrilha não foi informado. Em nota, a Protege informou que "está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações ainda em curso".