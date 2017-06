Pinhais registra duas mortes em motéis no Dia dos Namorados

(foto: Rede News 24 Horas)

Pinhais registrou na noite de segunda-feira (12), dia dos Namorados, a morte de uma mulher em um motel em Pinhais, na, região metropolitana de Curitiba. O curioso é que foi a segunda morte no mesmo dia no município em um motel. Pela manhã, um jovem de 27 anos foi encontrado morto no bairro Pineville.

A mulher, de 38 anos, foi encontrada morta em um motel no Jardim Weissópolis. A causa provável da morte dela fou asma. O corpo seguiu para o Instituto Médico Legal de Curitiba (IML).