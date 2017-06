Bibi vai atrás do chefe da quadrilha em 'A Força do Querer'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bibi e Caio discutem. Yuri vai à casa de Bibi falar com Dedé, e Heleninha fica furiosa. Nonato comenta com Biga suas suspeitas sobre Silvana. Caio muda de ideia e decide defender Rubinho. Bibi recebe uma ligação do marido. Joyce pede para viajar com Eugênio. Nonato descobre que Silvana perdeu seu carro. Ritinha conta para Marilda que trabalhará num aquário. Ivana reclama da psicóloga. Leila se surpreende ao saber que Caio defenderá Rubinho. Bibi decide pedir ajuda aos bandidos. Cibele segue com seu plano de manipular Amaro. Joyce insiste para sair com Ritinha. Jeiza entrega a Nazaré o convite para sua luta. Zeca tenta criar uma página na internet para divulgar o seu ônibus. Jeiza estranha que Caio seja o advogado de Rubinho. Bibi vai ao encontro do chefe da quadrilha de traficantes.