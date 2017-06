Venda do bolo de Santo Antonio movimenta paróquias de Curitiba

(foto: Reprodução/Facebook)

Hoje é dia de Santo Antônio e de movimento grande nas paróquias que vendem o tradicional bolo, com santinhos escondidos. Diz a lenda que quem acha a imagem do santo no bolo tem grandes chances de arrumar um companheiro ou companheira.

Na Paróquia Bom Jesus, na frente da Praça Rui Barbosa, no entro de Curitiba, o ponto alto da venda do tradicional bolo de Santo Antônio é nesta terça (13). Foram produzidas 14 toneladas do bolo, que estão à venda desde sexta-feira (9). Quem tiver sorte encontrará um dos 20 mil santinhos escondidos. A venda acontece até às 20h e o preço do pedaço é R$ 5.

No Santuário Nossa Senhora do Carmo também tem o bolo de Santo Antonio, e com três sabores: doce de leite, ameixa e abacaxi. Em 42 quilos de bolo, estão escondidas 4 mil imagens do santo. O bolo está à venda nesta terça (13) das 8h às 21h e amanhã (14) das 7h às 21h. O preço do bolo também é R$ 5. O santuário fica na Av. Mal. Floriano Peixoto, 8520 – Boqueirão.

Na Paróquia Imaculada Conceição, no Guabirotuba, a venda do bolo de Santo Antonio vai até quarta (14), das 14h às 20 horas, a R$ 5 por pedaço. São mais de 5 mil pedaços com 1500 santinhos dentro. O sabor do bolo é de doce de leite e pêssego. A paróquia Imaculada fica na Rua Dr.Alcides Vieira Arcoverde, 244, Guabirotuba.

Na Paróquia Santo Antônio, no Boa Vista, também tem bolo até esta terça (13) a R$ 4. Serão 90 bolos, somando 2 mil quilos com 6 mil santinhos "escondidos". Nesta paróquia, o bolo feito com massa de pão de ló, recheado com doce de leite e coberto com chantilly. A paróquia fica na Avenida Paraná, 1939, Boa Vista.