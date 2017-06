Seul acredita que drone da Coreia do Norte fotografou escudo antimísseis

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um drone que acredita-se ser da Coreia do Norte tirou fotos do sistema antimísseis instalado pelos Estados Unidos na Coreia do Sul antes de cair ao retornar para o norte, informou nesta terça-feira (13) Seul. "Nós confirmamos que ele tirou aproximadamente dez fotos" do escudo antimísseis, conhecido como Thaad, afirmou uma autoridade do Ministério de Defesa da Coreia do Sul. A suspeita é de que o equipamento pertença a Pyongyang. O drone foi encontrado pelo governo sul-coreano na última sexta-feira (9), em uma região montanhosa na fronteira com a Coreia do Norte. O regime do ditador Kim jong-un conta com cerca de 300 veículos aéreos não tripulados de diferentes tipos, incluindo drones de combate e um projetado para reconhecimento, segundo um relatório do ano passado feito pela ONU. Na semana passada, Seul decidiu suspender a instalação do escudo antimísseis americano, iniciada em abril, para avaliar seu impacto no ambiente. A decisão deve atrasar a implantação total do sistema, já que a revisão pode demorar mais de um ano. O governo do presidente sul-coreano Moon Jae-in, eleito em maio, é crítico ao escudo Thaad. A instalação do sistema também irrita a China, que o considera uma ameaça à estabilidade da região. Nas últimas semanas, a Coreia do Norte realizou vários testes bem-sucedidos de lançamento de mísseis, demonstrando a avanço de seu programa nuclear. Pyongyang diz ser capaz de atingir os Estados Unidos com um míssil intercontinental, mas não se sabe se o país conta com tecnologia para fazê-lo de fato. NOVO MINISTRO Defensor de mais diálogo com Pyongyang, Moon indicou um nome técnico para chefiar o Ministério da Unificação, pasta encarregada dos assuntos relacionados à Coreia do Norte. Cho Myoung-gyon, 60, é funcionário de carreira do ministério, tendo trabalhado na gestão do ex-presidente liberal Roh Moo-hyun (2003-2008), do mesmo grupo político de Moon. No ministério, Cho trabalhou pelo complexo industrial de Kaesong, mantido pelas duas Coreias na porção norte da península até fevereiro de 2016, quando a ex-presidente conservadora Park Geun-hye ordenou o fechamento do complexo. Cho também organizou a cúpula intercoreana de 2007, que reuniu o então presidente Roh com Kim Jong-il (1941-2011), pai de Kim Kong-un, à época líder norte-coreano.