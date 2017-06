Kate Middleton visita vítimas de ataque terrorista em Londres

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kate Middleton esteve nesta segunda (12) no hospital Kings College, em Londres, no Reino Unido, para visitar as vítimas do ataque terrorista que aconteceu em 3 de junho em torno da ponte que passa sobre o rio Tâmisa. Um dia após o atentado, o grupo extremista Estado Islâmico reivindicou as ações em uma mensagem publicada na agência Amaq, ligada à facção. Das 48 vítimas, 14 estão hospitalizadas. Além de conhecer os sobreviventes, a duquesa de Cambridge conversou com Nick Moberly, chefe executivo da instituição, e com a professora Julia Wendon.