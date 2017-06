Servidores bloqueiam entrada da Câmara Municipal de Curitiba; sessão é supensa

(foto: Wagner Rosário) (foto: Wagner Rosário)

A manhã desta terça-feira (13) está tensa na Câmara Municipal de Curitiba, onde será votado em plenário o pacote fiscal enviado pelo prefeito Rafael Greca. Segundo o presidente da Casa, Serginho do Posto (PSDB), muitos vereadores e funcionários estão sendo impedidos pelos manifestantes de entrar no prédio. "Lamentável essa postura dos manifestantes, porque fere o direito de ir e vir", disse o o vereador. Os servidores e professores da rede municipal estão em greve desde segunda por causa da votação do pacote. A sessão foi aberta, mas como quatro vereadores foram impedidos de entrar, Serginho do Posto, suspendeu a sessão. Em reunião, a Polícia Militar recomendou que a sessão seja suspensa em definitivo.

Sob pressão, Câmara vota 4 projetos do pacote de ajuste de Greca

Em depoimento no Twitter, o líder do governo na Casa, Pier Petruziello (PTB), criticou o bloqueio dos servidores. "Curitiba pacata de gente do bem, não aceita a violência daqueles que percorrem o Brasil promovendo arruaça. Agrediram duas vereadoras. Servidores e vereadores barrados na câmara de Curitiba por sindicalistas radicais. Uma vergonha!", postou ele.Também no Twiiter, o vereador Tico Kusma (Pros) disse que conseguiu entrar antes do bloqueio dos servidores. De acordo com os vereadores, eles estão sendo xingados pelos manifestantes.

O presidente da Casa diz que o diálogo está aberto com os servidores. Fizemos registros de 24 reuniões oficiais, foram outras conversas. Eles estão participando de tudo".

Sobre o limite de servidores nas galerias da casa, Sérgio do Posto, disse que a única preocupação da casa é com a segurança de todos. "Tantos que colocamos caixas de som para quem ficar lá fora acompanhar a votação e tudo será transmitido online, falou ele.

Os quatro projetos que vão a votação no plenário hoje estão sob regime de urgência aprovado na semana passada e envolvem algumas das medidas mais polêmicas do pacote. Entre eles está o que prevê o adiamento de março para outubro da data-base do reajuste anual salarial do funcionalismo e o congelamento das promoções de carreira dos servidores. Outra proposta prevê o aumento de 11% para 14% das contribuições dos servidores para a previdência municipal e a devolução para a prefeitura de R$ 600 milhões repassados ao Instituto de Previdência Municipal de Curitiba (IPMC). Já o projeto que cria a Lei de Responsabilidade Fiscal municipal estabelece que a variação dos gastos com pessoal não poderão superar 70% do crescimento da receita corrente líquida (RCL) registrada no ano anterior. Na prática, isso significa que se não houver aumento de arrecadação, os servidores também não terão aumentos salariais. Outra proposta permite o leilão de dívidas da prefeitura.

O prefeito encaminhou o pacote à Câmara em março, alegando que as medidas são a única forma de recuperar a situação financeira do município, abalada pela crise econômica que atinge o País, e por um déficit de R$ 2,1 bilhões no Orçamento de 2017. Os sindicatos que representam os servidores criticam a suposta falta de diálogo na discussão das medidas e alegam que o ajuste fiscal estaria sendo feito com a retirada de direitos dos servidores.