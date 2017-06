Tite completa testes e Brasil goleia Austrália

(foto: ANDY BROWNBILL/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após perder para a Argentina na última sexta-feira (9), a seleção brasileira voltou a campo nesta terça (13) para enfrentar a Austrália em um novo amistoso em Melbourne.

O time comandado pelo técnico Tite passou pelos testes do treinador, que utilizou todos os jogadores, com exceção do terceiro goleiro, e venceu por 4 a 0, com direito a dois gols de Diego Souza. O primeiro tempo teve um gol relâmpago de Diego Souza, que mandou a bola para as redes aos nove segundos. Após o tento, a partida ficou mais amarrada no meio de campo, com a Austrália adiantando a marcação e o Brasil tentando furar o bloqueio. Na etapa complementar do confronto, a Austrália tentou pressionar o Brasil, mas não teve sucesso.

Já o time de Tite, com alterações em relação ao primeiro tempo, não se abalou com as tentativas dos australianos e marcou mais gols: Thiago Silva aos 16 minutos, Taison aos 29 e Diego Souza - novamente -, aos 47. O próximo jogo do Brasil será contra o Equador, pelas Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo da Rússia de 2018. A partida será no dia 31 de agosto, na Arena Grêmio, em Porto Alegre.