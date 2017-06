Brasil disputará jogo contra o Equador pelas Eliminatórias na Arena Grêmio

PEDRO IVO ALMEIDA RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira vai jogar a próxima rodada das Eliminatórias da Copa, contra o Equador, no dia 31 de agosto, em Porto Alegre, na Arena Grêmio. O anúncio oficial foi feito pela CBF TV durante a transmissão do jogo do time nacional contra a Austrália. Atuar no estádio gremista já era tratado como tendência na entidade desde maio, quando a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) fez duas vistorias. O time retorna para a capital do Rio Grande do Sul depois de dois anos. A equipe passou por lá em junho de 2015, em amistoso contra Honduras na preparação para a Copa América do Chile. O jogo em Porto Alegre era ainda um desejo antigo da comissão técnica de Tite -nascido na região Sul e com carreira no local. A direção da CBF chegou a cogitar levar a partida com o Equador para Brasília, numa tentativa de agradar políticos e aliados, mas acabou definindo o duelo para o estádio do Grêmio. No ano passado, o time que ainda era comandado por Dunga, passou por Viamão, região metropolitana de Porto Alegre, na preparação para os jogos contra Uruguai e Paraguai. Depois de enfrentar o Equador em agosto, a seleção ainda viaja para Colômbia para mais uma rodada marcada para o dia 5 de setembro. Um mês depois, o Brasil faz os últimos dois jogos das Eliminatórias. No dia 5, encara a Bolívia, fora de casa. A participação será encerrada no dia 10, diante do Chile, provavelmente no Maracanã. O Brasil já está classificado para a Copa do Mundo e pode usar essas próximas quatro rodadas para que Tite faça testes, a exemplo do que fez nos amistosos contra Argentina e Austrália.