Ônibus e micro-ônibus batem e deixam 26 feridos na Grande SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma batida que envolveu um ônibus e um micro-ônibus deixou, ao menos, 26 pessoas feridas em Guarulhos, na Grande São Paulo, na manhã desta terça-feira (13). O acidente ocorreu por volta das 6h na rua Venâncio Aires, nas proximidades do aeroporto de Cumbica. A via foi fechada para o atendimento das vítimas. Dez equipes dos bombeiros foram enviadas ao local para socorrer as vítimas. Segundo o Corpo dos Bombeiros, os passageiros dos veículos sofreram ferimentos leves e foram levadas ao Pronto Atendimento Maria Dirce, ao Hospital Tide Setúbal e ao Hospital Geral de Guarulhos. A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.