Polícia prende dois acusados de matar professor em Curitiba

O delegado-titular da Delegacia de Homicios, Fábio Amaro, vai apresentar na tarde desta terça (13) Gabriel Mateus Belinski, de 21 anos, supeito de matar o professor Flávio Laureth Ávilla, de 53 anos, que estava desaparecido desde a última terça-feira (6) e encontrado morto no sábado (10). Além de Gabriel, um adolescente de 17 anos, também foi autuado por ato infracional (latrocínio e ocultação de cadáver).

Gabriel efetuou várias facadas na vítima que morreu no local. O adolescente ajudou na limpeza do local. Desesperados, resolveram ocultar o cadáver do professor em um lugar de difícil acesso.