Meirelles diz que desemprego deve começar a cair em agosto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A taxa de desemprego deve começar a cair a partir de agosto, afirmou nesta terça (13) o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em sua conta no Twitter. As informações são da Agência Brasil. “Temos que levar em conta que estamos saindo da maior recessão da nossa história, que deixou 14 milhões de brasileiros sem emprego. Os efeitos de uma recessão tão forte quanto a dos últimos anos não desaparecem do dia para a noite”, disse. O ministrou lembrou que, pela primeira vez em três anos, o desemprego parou de subir em abril. “E a partir de agosto esta taxa deve começar a cair”, disse. Ontem, também pelo Twitter, o ministro da Fazenda disse que “previsões econômicas são de aumento do emprego durante o ano, retomada dos investimentos e manutenção dos gastos sociais do governo”.