Termina nesta terça prazo para matrículas de aprovados no Sisu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Encerra nesta terça-feira (13), o prazo para os candidatos aprovados em primeira chamada no Sisu (Sistema de Seleção Unificada) do segundo semestre realizarem suas matrículas nas universidades para a qual foram selecionados. As matrículas foram abertas na última sexta-feira (9) e a divulgação da lista de primeira chamada ocorreu no dia 5 de junho. A consulta do boletim individual e da lista de convocados deve ser feita pela página do Sisu. O candidato deve utilizar seu número de inscrição e senha cadastrados no Enem 2016. Para verificar a documentação necessária para a matrícula, os aprovados devem consultar a página do boletim de acompanhamento do estudante, disponível na mesma página de cadastro do Sisu e nas respectivas instituições de ensino. Os estudantes que não foram selecionados na primeira convocação podem aderir à lista de espera que estará aberta de 5 a 19 de junho. O Sisu do segundo semestre teve mais de 850 mil inscritos, superando os números do ano anterior. Ao todo, são oferecidas 51.913 vagas para 1.462 cursos em 63 universidades e institutos federais.