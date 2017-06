(foto: Reprodução Ecovia)

Uma carreta carregada com soja tombou no canteiro central e acabou interditando um trecho da BR-277 em Paranaguá, no Litoral do Paraná, na manhã desta terça-feira (13). O acidente foi no km 27.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma faixa está interditada e não há previsão para liberação.

Não há feridos.