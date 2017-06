Desemprego deve cair a partir de agosto, diz Meirelles

MAELI PRADO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Quase duas semanas após a última divulgação da taxa de desemprego pelo IBGE, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, usou a rede social para dizer que o desemprego parou de subir em abril, após três anos de alta, e que a taxa deve cair a partir de agosto. No dia 31 de maio, o IBGE divulgou que a taxa passou de 13,7%, no trimestre encerrado em março, para 13,6% nos três meses encerrados em abril. No segundo semestre do ano, sazonalmente, o mercado de trabalho melhora. O ministro estreou sua conta na rede social na semana passada, e vem usando o Twitter para divulgar uma agenda positiva do governo. "Pela primeira vez em três anos, em abril o desemprego parou de subir", afirmou Meirelles nesta terça-feira (13). "E a partir de agosto esta taxa deve começar a cair", completou. Ele lembrou ainda das dificuldades enfrentadas pela economia brasileira nos últimos anos. "Temos que levar em conta que estamos saindo da maior recessão da nossa história, que deixou 14 milhões de brasileiros sem emprego."