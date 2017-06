Doria faz cursinho para recuperar carteira de motorista após multas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito João Doria (PSDB) foi aprovado, nesta terça-feira (13), na prova de reciclagem para poder dirigir novamente. No teste, ele errou quatro das 30 questões de múltipla escolha. Conforme a Folha de S.Paulo revelou, ele teve a carteira suspensa após acumular mais de 20 pontos na carteira devido a uma série de infrações, a maioria delas por excesso de velocidade. Doria teve de fazer curso on-line, de tempo estimado de 30 horas-aula, antes de realizar a prova. A imprensa não pode acompanhar a aula. Ao fim do teste, em unidade do Detran no centro da capital, Doria disse que a prova tem pegadinhas, mas considerou o resultado positivo. "Não foi uma prova fácil", disse Doria. "Se você não tiver atenção e principalmente se você não tiver estudado, você pode ser penalizado. Se você errar 10 questões, é reprovado". O prefeito disse não saber quais perguntas errou. "Eu só recebo o certificado. Eles indicam a pontuação de zero a 30, mas não indicam o que você acertou", afirmou. O caso foi revelado pela Folha de S.Paulo. O tucano teve a carteira suspensa entre 12 de janeiro e 12 de março após ter acumulado mais de 20 pontos por uma série de infrações, a maioria delas, por excesso de velocidade. À revista "Veja São Paulo", Doria admitiu que era ele quem estava à frente da direção dos veículos em parte das infrações que levaram à suspensão de seu direito de dirigir por dois meses. No início da semana, questionado pela reportagem sobre as multas, o tucano divulgou nota na qual afirmava que não "costumava" dirigir seus próprios carros -serviço esse feito por "motoristas profissionais".