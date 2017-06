Moro condena Cabral a 14 anos e 2 meses de prisão na Lava Jato

(foto: Arquivo Bem Paraná)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O juiz Sergio Moro condenou o ex-governador Sergio Cabral a 14 anos e dois meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, além de pagamento de multa. É a primeira condenação do ex-governador, que ainda é réu em outras nove ações no âmbito da Operação Lava Jato. Também foram condenados Wilson Carlos Cordeiro da Silva Carvalho, que cumprirá 10 anos e 8 meses de prisão, e Carlos Emanuel de Carvalho Miranda, com pena de 12 anos de prisão. A mulher de Sergio Cabral, Adriana Ancelmo, e Mônica Carvalho, ambas rés na mesma ação, foram inocentadas. Na decisão, Moro afirmou que o recebimento de propina sistemático por Cabral é um dos fatores que causou a crise do Rio de Janeiro, em "situação quase falimentar, com sofrimento da população e dos servidores públicos".