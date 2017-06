(foto: Antonio Costa/ANPr)

O governador Beto Richa (PSDB) deve anunciar hoje mudanças no secretariado e no segundo escalão da administração estadual. O atual presidente da agência Fomento Paraná, Juraci Barbosa Sobrinho (foto), deve assumir a Secretaria de Planejamento Indicado pelo PSD, Wilson Ribeiro de Andrade, assumirá a presidência da Fomento Paraná no lugar de Sobrinho.

