Queixa de Sainz irrita chefe de equipe no GP do Canadá

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A justificativa usada por Carlos Sainz para explicar a batida com Romain Grosjean no Grande Prêmio do Canadá não pegou bem dentro da Haas. De acordo com reportagem da revista britânica "Motorsport", Gunther Steiner, chefe da equipe, achou a reclamação sobre a falta de visibilidade dos retrovisores do espanhol “burra”. "Nós todos temos reclamado. Todos nós sabemos o que tem acontecido neste ano com as asas traseiras baixas. Ter os retrovisores logo na sua frente não te dá uma visão clara do que está acontecendo ao seu redor. A FIA sempre acha uma solução para esse tipo de coisa", disse Sainz, que abandonou a prova após colidir com Grosjean logo na primeira volta. "Se soubéssemos que os retrovisores estavam pequenos demais, teríamos trocado. Não é problema nosso. Se ele tem retrovisores pequenos demais, essa é uma desculpa burra", disse Steiner. "Você não pode dizer 'meus retrovisores estão pequenos demais e não consigo ver, mas vou continuar usando-os'. É como se você tivesse óculos e não conseguisse enxergar com eles, mas continuasse usando-os, sabendo que não consegue ver e continuando trombando na parede", completou o dirigente. O acidente causado por Sainz também tirou Felipe Massa da corrida. O espanhol perderá três posições no grid de largada para a próxima corrida como punição pela batida.