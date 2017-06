Grávida, Serena vira sócia de Gwyneth Paltrow em empresa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Serena Williams está ampliando seus negócios. Longe das quadras por conta da gravidez, a tenista resolveu investir em um novo mercado ao lado da atriz norte americana Gwyneth Paltrow. A empresa é a Daily Harvest, que vende alimentos orgânicos para serem feitos em casa. A companhia produz embalagens com alimentos congelados, orgânicos e nutritivos, prontos para o consumo como smoothies ou sopas. Os produtos, segundo a própria Daily Harvest, são desenvolvidos por uma nutricionista e preparados por um chefe de cozinha. O consumidor precisa apenas acrescentar um pouco de líquido em um recipiente, misturar e aquecer. Em um comunicado, a Daily Harvest destacou a intenção de Serena Williams na sociedade: "ajudar as pessoas a ter acesso a refeições nutritivas". Além da empresa de alimentos, a tenista, ao lado da irmã Venus, já investiu na equipe de futebol americano Miami Dolphins, no UFC e, no mês passado, se uniu ao conselho de administração de serviço de pesquisa SurveyMonkey.