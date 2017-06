Teatro Guaíra recebe Renato & Seus Blue Caps dia 25 de junho

Redação Bem Paraná com assessoria

13/06/17 às 13:47 - Atualizado às 13:48 Redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Divulgação)

Renato & Seus Blue Caps, um dos conjuntos mais importantes da Jovem Guarda, retorna a Curitiba, para única apresentação no palco do Teatro Guaíra, no domingo, 25 de junho, a partir das 20h. Atendendo a inúmeros pedidos de fãs, o conjunto volta a se apresentar em teatros, trazendo um espetáculo mais intimista, mas não por isso menos animado. A produção é assinada pelas produtoras CWB Brasil e Massa Play. Os ingressos estão à venda a partir de R$30.

Desde o início da carreira, até os dias de hoje, Renato Barros e sua trupe nunca pararam de tocar, sendo assim a banda em atividade mais antiga do mundo. O grupo foi formado no início dos anos de 1960 pelos irmãos Renato Barros, Ed Wilson e Paulo César Barros e Euclides de Paula

No setlist estão os clássicos "Não te Esquecerei", "Menina Linda", "Até o Fim", "Feche os Olhos" entre outras que o público saberá cantar do começo ao fim.

Serviço – Renato & Seus Blue Caps em Curitiba

Quando: 25 de junho de 2017 (domingo)

Local: Teatro Guaíra (Rua XV de Novembro, 971)

Horário: Abertura dos portões: 19h | Início do espetáculo: 20h

Ingressos: De R$30 (meia-entrada) até R$140 (inteira), de acordo com o setor escolhido.

Vendas: Disk Ingressos