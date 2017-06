Ricardo Trade será o CEO da Copa América do Brasil em 2019

SÉRGIO RANGEL RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ricardo Trade será o CEO (diretor-executivo) da Copa América do Brasil que será realizada em 2019. Ele aceitou o convite da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e se desligou da CBV (Confederação Brasileira de Vôlei), onde exercia o mesmo cargo desde 2015. Trade foi escolhido por Ricardo Teixeira para comandar o Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2014. O novo comitê vai funcionar no Rio em um prédio, que será alugado pela CBF e pela Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol). Trade foi contratado pela CBV após o escândalo dos patrocínios da entidade com o Banco do Brasil. O salário do novo executivo não foi divulgado pela CBF. Ele já foi secretário de alto rendimento do Ministério do Esporte por um brevíssimo período no início de 2015. A Copa América terá a participação de 16 seleções -dez serão integrantes da Conmebol (Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela) e seis seleções serão convidadas de outras confederações. A competição deverá ser realizada na região sudeste e as partidas serão realizadas nos estádios que abrigaram a Copa do Mundo-2014.