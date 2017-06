Governo espera R$ 1,5 bi com leilão de ferrovia Norte-Sul em 2018

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo federal espera levantar cerca de R$ 1,5 bilhão em outorga com o leilão de concessão da ferrovia Norte-Sul entre Tocantins e São Paulo, disse nesta terça-feira (13) o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco. O governo espera publicar o edital do leilão em novembro, após colocar os estudos em audiência pública de 23 de junho a 9 de agosto. A expectativa é realizar em 15 de fevereiro de 2018 o leilão de concessão do trecho de 1.537 quilômetros da ferrovia entre Porto Nacional (TO) e Estrela d'Oeste (SP). Pelos termos da concessão, o investidor assumirá a ferrovia já concluída, com recursos públicos, e terá de investir cerca de R$ 3 bilhões na compra de material rodante, construção de pátios, entre outros itens.