No topo há 13 semanas, Bieber quebra recorde de Beatles

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bieber superou recorde dos Beatles ao manter duas faixas entre as três mais ouvidas no ranking da Billboard dos Estados Unidos. A nova marca foi alcançada com a sua participação em Despacito, de Luis Fonsi e Daddy Yankee, e "I'm The One, do DJ Khaled, que estão em primeiro e terceiro lugar no ranking, respectivamente. De acordo com a "Billboard", o canadense superou a marca que os Beatles mantinham de 12 semanas com duas músicas entre as três mais tocadas entre 1964 e 1969. Apesar deste recorde vencido, a banda de Liverpool ainda mantem outra marca jamais alcançada, manter três faixas ao mesmo tempo no Top 100. Seguindo a linha de participação em hits, na sexta-feira (9), David Guetta lançou seu novo single com Bieber "2U".