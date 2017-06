Chacina deixa cinco mortos durante festa em praça na Grande Fortaleza

JOÃO PEDRO PITOMBO SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Cinco pessoas morreram após um tiroteio nesta segunda-feira (12) na cidade de Horizonte, na região metropolitana de Fortaleza. Dentre as vítimas, estava uma criança de três anos e sua mãe. De acordo com a Polícia Civil do Ceará, as vítimas estavam em uma festa de aniversário numa praça do bairro Mangueiral, quando foram surpreendidas por um grupo de homens que chegaram em um carro e atiraram contra as pessoas que estavam na festa. Outras duas pessoas foram atingidas pelas tiros e estão hospitalizadas. Duas das vítimas, Herton Ricardo Silva e Bruna Viana, morreram já no local. O filho de Bruna, de três anos, chegou a ser levado para uma Unidade de Pronto Atendimento, mas chegou ao local sem vida. As outras duas vítimas, Rafaela Alves Vieira e Marcilândio Cavalcanti de Souza chegaram ser levados para o Hospital Instituto Doutor José Frota, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Horizonte, que ainda apura os autores e o motivo da chacina. Ninguém foi preso. Esta é a segunda chacina me menos de um mês na Grande Fortaleza. Há cerca de dez dias, seis pessoas foram mortas em uma festa numa casa de praia em Porto das Dunas, município de Aquiraz.