Rodoviária deverá ter 25 mil embarques no feriado de Corpus Christi

(foto: Jaelson Lucas/SMCS)

Neste feriado de Corpus Christi cerca de 25 mil passageiros deverão deixar a capital paranaense de ônibus. A estimativa dos embarques é feita pela administração da Rodoviária de Curitiba.

A maior quantidade de passageiros deixará a cidade na quarta-feira (14/6), véspera do feriado. Neste dia, 15 mil embarques serão feitos e outros dez mil ficarão para a quinta-feira (15) de Corpus Christi.

O maior número de ônibus parte rumo a cidades do interior do Paraná, para onde vão 45% dos passageiros. Cidades catarinenses e o Litoral paranaense devem receber 25% dos passageiros curitibanos. O restante dos destinos: São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

Em virtude do grande número de pessoas que circula na Rodoferroviária e seu entorno, a Urbanização de Curitiba S/A (Urbs), que administra o terminal e também gerencia o serviço de táxi, intensificará a fiscalização nos pontos de embarque.

Como boa parte dos viajantes só retorna na manhã de segunda-feira (19/6), a fiscalização de táxis no terminal Rodoviária será feita durante 24 horas. Eventuais reclamações referentes ao serviço de táxi podem ser encaminhadas aos fiscais da Urbs, que orientam as pessoas nos pontos de embarque dos blocos interestadual e estadual, ou pelo telefone 156. A recomendação é que o reclamante tenha em mãos o número de ordem do táxi, além da data e local de embarque.