Governo leiloa 227 lotes de veículos inservíveis e sucatas em Curitiba

(foto: Divulgação/DER)

O Governo do Estado, por meio do Departamento de Gestão do Transporte Oficial (Deto), da Secretaria da Administração e da Previdência, vai leiloar em 22 de junho, às 10 horas, em Curitiba, 227 lotes de veículos inservíveis e sucatas. Se todos forem arrematados, o valor mínimo de arrecadação será de R$ 538,2 mil.



O leilão é a modalidade escolhida para essa alienação por ser rápido, não acarretar custos e possibilitar um preço de venda acima do valor de mercado. Dentre as finalidades previstas em lei (Artigo 44 da Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal), a venda possibilita a renovação da frota.



MAIOR LANCE

O leilão será efetivado nas formas presencial e online, tendo como critério o maior lance por lote. A maioria dos veículos está no pátio do Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), localizado na Rua Engenheiro Gastão Chaves, 162, Santa Cândida. Eles podem ser visitados para avaliação visual nos dias 19, 20 e 21 de junho, das 9 às 12 horas e das 14 às 16h30. Alguns estão em outros locais com endereços divulgados no edital.



O comprador dos veículos inservíveis receberá o Certificado de Registro de Veículo (CRV) para efetuar a transferência de propriedade. Os lotes têm valores que partem de R$ 100,00 até R$ 12 mil para um Fluence.



Os interessados encontram o Edital no site da Secretaria da Administração e da Previdência.





SERVIÇO



Leilão de veículos inservíveis e sucatas



Data: 22 de junho de 2017



Horário: 10 horas



Local: Sociedade Cultural Abranches.



Endereço: Rua Mateus Leme, 5932, Bairro Abranches, Curitiba – PR.



Visitação



Data: 19, 20 e 21 de junho de 2017



Horário: Das 9 às 12 horas e das 14 às 16h30



Local: Pátio do Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater)



Rua Engenheiro Gastão Chaves, 162, Santa Cândida. Alguns estão em outros locais com endereços divulgados no edital.