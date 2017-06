Projeto “Pacificar é Divino” forma primeira turma

Na última sexta-feira (9/6), a primeira turma do Projeto “Pacificar é Divino” finalizou a capacitação em Técnicas de Resolução Consensual de Conflitos. Os 18 alunos, que receberam o certificado de conclusão, estão aptos a desenvolver sessões de mediação e conciliação em casos pré-processuais, dentro de suas instituições religiosas.

A turma, formada por representantes de diversas Igrejas Evangélicas, Católica, Afro Espírita e Espírita, frequentou duas semanas de aula sob a orientação do instrutor Leandro Ribeiro Cordeiro, servidor do TJ-PR, que ministrou o curso de forma voluntária.

A partir dessa capacitação, os religiosos poderão disponibilizar um espaço, localizado dentro de suas entidades, chamado: “Espaço Pacificar”, para tentar solucionar os conflitos trazidos pelos fiéis. A proposta é realizar sessões de conciliação e mediação, cujos acordos poderão ser homologados por um juiz.

Os participantes ainda realizarão uma visita guiada aos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs), que servirão como referência, para conhecer as estruturas, os serviços ofertados e a forma como os jurisdicionados são atendidos.

Outras duas turmas já estão confirmadas para os meses de junho e julho. As vagas são destinadas, exclusivamente, para religiosos, indicados pelas instituições.

Mais informações pelo e-mail: pacificar@tjpr.jus.br.

Sobre o projeto

O Projeto “Pacificar é Divino” é uma iniciativa da 2ª Vice-Presidência do TJ-PR e foi inspirado em iniciativas similares implantadas em outros tribunais estaduais, como o Tribunal de Justiça de Goiás e o do Distrito Federal. A proposta é unir esforços com todas as religiões interessadas com o objetivo de difundir a cultura do diálogo e da conciliação, promovendo a pacificação social e evitando o ajuizamento de ações.

O projeto pretende aproveitar o excelente trabalho de aconselhamento já realizado nas igrejas, centros e templos religiosos, aliado às técnicas judiciais de solução consensual de conflitos, para tratar das disputas levadas pelos fiéis. Com isso, os acordos realizados dentro dessas instituições poderão ser homologados por um juiz.