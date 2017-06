Curitibana Clarissa Bruns lança terceiro disco e prepara turnê

(foto: Divulgação)

A cantora e compositora curitibana Clarissa Bruns faz o lançamento virtual de seu terceiro trabalho autoral no dia 20 deste mês. No mesmo dia, coloca no ar um site novo (www.clarissabruns.com.br) e, na semana seguinte, seu primeiro clipe. O CD físico chega as lojas no mês de julho. Clarissa é autora de todas as composições, letra e música.

O álbum "ENTRE", produzido por Bernardo Bosisio, já tem shows de lançamento marcados para os meses de agosto e setembro em Curitiba, São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. No Rio, o show terá participação especial de Elza Soares.

Aliás, a veterana cantora diz carinhosamente ser a madrinha musical de Clarissa, que começou sua carreira ao participar de uma oficina de samba ministrada por Elza Soares em Curitiba. Incentivada pela diva, Clarissa morou três anos no Rio, onde se aperfeiçoou musicalmente.

Clarissa conta neste terceiro trabalho com músicos importantes da cena musical brasileira, como Marcos Suzano e Carlos Malta. Como o nome sugere, o CD define sua identidade eclética e convida o ouvinte a entrar em sua intimidade musical.

Em sua carreira, Clarissa teve encontros musicais com grandes nomes da música brasileira. Em seu primeiro CD autoral, produzido por Rafael Vernet em 2008, contou com a participação de Fátima Guedes e Jorge Vercilo. No segundo trabalho, Riso Fácil, gravado ao vivo em 2014 no Canal da Música, teve a companhia de Jair Rodrigues, com quem cantou em dueto em uma das faixas.

A música apareceu muito cedo em sua vida. Sob a influência de uma família de músicos, sua infância foi marcada desde os 3 anos por aulas de violino, piano e participação em corais. Iniciou seus estudos de canto popular no Conservatório de MPB de Curitiba aos 14 anos, onde hoje é professora, e não parou mais, se dedicando, desde então, ao aperfeiçoamento de todos os aspectos que influenciam e potencializam essa arte.