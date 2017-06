Shoppings de Curitiba atendem em horário especial no feriado

Redação Bem Paraná com assessoria

13/06/17 às 14:55 - Atualizado às 14:56 Redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Franklin de Freitas)

Neste feriado de Corpus Christi, quinta-feira (15), alguns shoppings de Curitiba funcionam em horário especial.

Nos shoppings Curitiba, Estação, Pátio Batel e Mueller, as lojas funcionam a partir do período da tarde, das 14h às 20h, já a Praça de Alimentação e a área de lazer funcionam das 11h às 22h.

O Museu Ferroviário, no Shopping Estação, abre às 11h e fecha às 19h.

No Palladium o horário de funcionamento da Praça de Almentação é das 11h até às 22h. As lojasfuncionam no mesmo horário dos outros shoppings.

Já no Park Shopping Barigui o horário de funcionamento das lojas pe o mesmo dos outros, mas a Praça de Alimentação funciona das 12h às 21h.



Nos outros dias, o horário de funcionamento nos shoppings volta ao normal.



Shopping Curitiba

Rua Brigadeiro Franco, 2.300

(41) 3026-1000

www.shoppingcuritiba.com.br

Pátio Batel

Av. do Batel, 1868 - Batel

(41) 3069-8301

www.patiobatel.com.br

Shopping Estação

Av. Sete de Setembro, 2.775, Rebouças

(41) 3094-5300

www.shoppingestacao.com.br



Shopping Cidade

Av. Mal. Floriano Peixoto, 4984 - Hauer

(41) 3017-3000

http://www.shoppingcidade.net



Shopping Mueller

Av. Cândido de Abreu, 127 - Centro Cívico

(41) 3074-1000

http://www.shoppingmueller.com.br



Shopping Palladium

Av. Pres. Kennedy, 4121 - Portão

(41) 3074-1000

www.palladiumcuritiba.com.br

Park Shopping Barigüi

R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 600 - Mossunguê

(41) 4003-4138

www.parkshoppingbarigui.com.br