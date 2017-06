(foto: Franklin de Freitas)

Com a Câmara Municipal de Curitiba “sitiada” por servidores públicos contrários ao pacote de ajuste fiscal proposto pelo prefeito Rafael Greca (PMN) – que deveria ser votado hoje em plenário, em primeira discussão – a direção da Casa se reúne neste momento com representantes do Ministério Público Estadual, Polícia Militar e do funcionalismo, em busca de um acordo. A sessão chegou a ser aberta, mas foi suspensa logo em seguida, já que muitos parlamentares não conseguiram entrar na Casa, em razão das barreiras formadas por servidores e manifestantes nos acessos à sede do Legislativo.

Acompanhe ao vivo a sessão: