Secretário de Defesa diz que EUA 'não estão vencendo' guerra no Afeganistão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, disse ao Congresso nesta terça-feira (13) que o país "não está vencendo" a guerra contra o grupo radical Taleban no Afeganistão e prometeu apresentar em breve uma nova estratégia militar para o conflito. "Nós não estamos vencendo no Afeganistão agora. E nós iremos corrigir isso o mais breve possível", declarou Mattis ao Comitê de Serviços Armados do Senado. "Reconhecemos que é preciso ter urgência." Acredita-se que o plano do governo do presidente Donald Trump para o Afeganistão, que Mattis prometeu apresentar em meados de julho, envolverá o envio de 3.000 a 5.000 novos soldados -atualmente, cerca de 9.300 militares americanos atuam no país. A intervenção americana no Afeganistão teve início após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 e obteve sucesso em tirar do poder o Taleban, que oferecia suporte aos terroristas da Al Qaeda liderados por Osama Bin Laden. Desde então, os extremistas mantêm uma insurgência no país. O governo de Barack Obama (2009-2017) reduziu gradualmente o número de tropas no Afeganistão, mas, diante de uma nova ofensiva do Taleban, não conseguiu cumprir a promessa de encerrar a guerra, que já é o conflito mais duradouro em que os Estados Unidos se envolveram. Apesar do apoio do Exército americano, o governo do Afeganistão controla hoje apenas 59,7% dos 407 distritos do país, cerca de 11% menos do que um ano atrás. Em maio, a explosão de um caminhão-bomba no setor diplomático no centro de Cabul deixou mais de 150 mortos, no maior atentado terrorista no país desde o início da intervenção americana. Autoridades americanas questionam se uma reincursão no Afeganistão, conforme planeja o governo Trump, traria resultados satisfatórios em promover a segurança e a estabilidade do país. Desde 2001, mais de 2.300 americanos foram mortos e outros 17 mil ficaram feridos no conflito. O QUE É O TALEBAN - Movimento fundamentalista islâmico nacionalista idealizado pelo líder espiritual (mulá) Mohammed Omar - Governou o Afeganistão entre 1996 e 2001 - Tem cerca de 36 mil combatentes (estimativa de 2010) CRONOLOGIA 1979-1989 Durante a invasão soviética ao Afeganistão, movimento começa a se formar no norte do Paquistão 1994 Grupo emerge como força militar 1996 Grupo toma o controle de Cabul e o poder, implementando uma rígida interpretação da lei islâmica 2001 Março Taleban implode os milenares Budas de Bamiyan Setembro-Novembro - Após ataque às Torres Gêmeas, EUA pedem que Taleban entregue Osama bin Laden - EUA iniciam ataques ao grupo - Líderes afegãos e ONU escolhem Hamid Karzai presidente interino, e Taleban cai 2011 - Em maio, Bin Laden é morto em seu esconderijo no Paquistão - Militantes do Taleban prometem vingança 2012 A estudante Malala Yousufzau, 14, é baleada no Paquistão em represália a críticas ao Taleban