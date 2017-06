Museu de História Natural volta a funcionar aos sábados

(foto: Jaelson Lucas/SMCS)

A partir deste fim de semana, o Museu de História Natural do Capão da Imbuia volta a receber visitantes aos sábados, das 9h às 17h, com entrada gratuita. O espaço agora funciona de terça-feira a domingo. No ano passado, o museu ficou seis meses abrindo apenas de terça a sexta-feira.

O Museu conta com áreas de exposições onde podem ser conferidos diversos ecossistemas e os animais pertencentes a cada local. Entre os destaques, estão a floresta com araucária e o cerrado. No ambiente marinho, um esqueleto de um filhote de orca é uma das atrações. Há ainda um local reservado para a mostra de animais taxidermizados (empalhados), como aves de rapina e animais em extinção.



Na área externa, está o Bosque do Capão da Imbuia, com árvores nativas como a araucária e a árvore centenária que dá nome ao bairro, uma das poucas áreas remanescentes de floresta nativa na região. Os visitantes podem caminhar por toda a área sobre uma passarela metálica a alguns centímetros do chão.

Além do acervo aberto para visitação, o Museu conta com uma coleção de animais taxidermizados para estudo, que recebe pesquisadores de diversas partes do mundo. Em seu corpo técnico, conta com pesquisadores que desenvolvem trabalhos de fauna, biodiversidade urbana, saúde pública e espécies bioindicadoras, além de ecologia e conservação da fauna e remanescentes florestais urbanos.

O museu faz parte da Rede Paranaense de Coleções Biológicas, o projeto Taxonline. Antes pertencente ao Museu Paranaense, é de responsabilidade da Prefeitura de Curitiba desde 1981.

Educação

Durante o ano letivo, o Museu de História Natural recebe visitas por meio de agendamento de escolas de toda a região de Curitiba. O trabalho de educação ambiental inclui a orientação sobre os animais de ambiente urbano e áreas de entorno e alguns animais que já habitaram a floresta com araucárias.

Serviço: Museu de História Natural

Endereço: Rua Benedito Conceição, 407, esquina com Rua Nivaldo Braga, Capão da Imbuia.

Horário de atendimento: de terça a domingo, das 9h às 17h.

Entrada: gratuita

*Neste feriado, não há atendimento na quinta (15/6) e sexta-feira (16/6)