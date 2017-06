Indústria britânica pede que May reconsidere saída do mercado único europeu

A associação britânica EEF, que reúne 20 mil indústrias e empresasde engenharia e tecnologia no Reino Unido, pediu nesta terça-feira (13) que a primeira-ministra, a conservadora Theresa May, reconsidere seus planos de abandonar o mercado único da União Europeia (UE). A informação é da Agência EFE.

Após May perder a maioria absoluta no parlamento nas eleições legislativas do último dia 8 de junho, o EEF considera que as prioridades do novo governo "devem enfocar de forma radical as negociações sobre o Brexit [saída do Reino Unido da União Europeia] em matéria de comércio".

O diretor executivo da associação, Terry Scouler, pediu em um comunicado "uma saída suave da União Europeia", em contraposição ao processo "duro" que May defendeu até agora, pelo qual o Reino Unido abandonaria o mercado único com o objetivo de recuperar o controle da imigração.

"O governo tem que abandonar sua retórica prévia e começar a consertar suas relações com os aliados da UE", defendeu Scouler. "Isso significa colocar o acesso ao mercado único e alguma forma de união aduaneira no núcleo de uma estratégia revisada", completou.

O jornal britânico The Daily Telegraph informou hoje que influentes deputados conservadores estão em diálogo com colegas da oposição trabalhista para tentar forçar May a aceitar concessões em matéria de imigração e do mercado único no processo do Brexit.