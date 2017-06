Redação Bem Paraná com blog Plantão de Polícia

13/06/17 às 15:33 Redação Bem Paraná com blog Plantão de Polícia

Dois homens foram presos e um carro roubado recuperado durante a ação de policiais militares do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM), pertencente ao 2º Comando Regional da PM (2º CRPM), na noite de segunda-feira (12/06). A ocorrência foi na cidade de Londrina (PR), no Norte do estado.

Para ler a notícia completa acesse o blog Plantão de Polícia.