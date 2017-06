May encontra líder de partido norte-irlandês para tentar formar governo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira-ministra britânica, Theresa May, se encontrou nesta terça-feira (13) com a líder do DUP (Partido Democrático Unionista), Arlene Foster, para discutir um possível apoio da agremiação política da Irlanda do Norte ao seu governo. May saiu da reunião sem dar declarações à imprensa. Foster, no entanto, publicou em sua conta no Twitter que "as discussões estão indo bem com o governo e esperamos que possamos concluir com sucesso este trabalho". Fontes ouvidas pela emissora britânica BBC disseram que não há questões pendentes para a formalização de um acordo entre May e o DUP. O Partido Conservador de May ganhou as eleições gerais do último dia 8, mas perdeu a maioria e por isso tem negociado apoio para conseguir governar. O DUP, partido com o qual May espera fazer acordo, é contra o aborto e o casamento gay, e inclusive já lutou contra a descriminalização da homossexualidade. O partido também se posicionou a favor da saída do Reino Unido da União Europeia. Após se reunir com Foster, a primeira-ministra foi para Paris, onde se encontrou com o presidente francês Emmanuel Macron pela primeira vez desde que o centrista assumiu o cargo, em maio deste ano.