PM recupera carro roubado, apreende armas e encaminha foragidos em Curitiba

Redação Bem Paraná com blog Plantão de Polícia

13/06/17 às 15:39 Redação Bem Paraná com blog Plantão de Polícia

As ações do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM), pertencente ao 1º Comando Regional da PM (1º CRPM), na última semana resultaram na prisão de três foragidos da justiça e na apreensão de duas armas de fogo. Também foram recuperados objetos e um automóvel roubado. As ocorrências foram na região central da Capital.

Uma equipe da Unidade Paraná Seguro (UPS) localizou um foragido da justiça do estado de Santa Catarina. Ele tinha um mandado de prisão em aberto e foi encaminhado à Delegacia de Vigilância e Capturas (DVC) para os devidos procedimentos cabíveis.

Para ler a notícia completa acesse o blog Plantão de Polícia.