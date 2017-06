Prazo para saque do abono salarial termina em 30 de junho

(foto: Agência Brasil/EBC)

Aproximadamente 128 mil pessoas no Paraná não sacaram o abono salarial ano-base 2015, segundo levantamento divulgado pelo Ministério do Trabalho. O prazo para saque vai até 30 de junho. “Esse valor pode fazer a diferença nas famílias e ajudar a aquecer a economia”, afirma o secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, Artagão Júnior.



O valor do abono é proporcional aos meses trabalhados durante o ano-base 2015. Quem trabalhou durante um mês, por exemplo, receberá o equivalente a 1/12 do salário mínimo, e assim sucessivamente. A fração igual ou superior a 15 dias de trabalho será contada como mês integral. O valor máximo é de R$ 880.





QUEM PODE SACAR

O benefício é válido para trabalhadores que receberam até dois salários mínimos em carteira assinada no ano de 2015 e faz parte do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).



Além disso, o trabalhador deve estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e o empregador precisa ter informado seus dados corretamente na Relação Anual de Informação Social (Rais). Para fazer o saque basta comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal.



COMO SACAR

Para sacar o PIS o trabalhador deve comparecer a uma Agência da Caixa Econômica Federal. Já o saque do Pasep deve ser feito no Banco do Brasil.



Para saber se você tem direito ao saque, acesse o link verificasd.mtb.gov.br/abono/. A consulta está disponível em relatório por estado e individual pelo nº do CPF ou PIS/PASEP.